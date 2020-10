Spettacolo op de Stelvio! Almeida zakt door het ijs. Ook Kelderman kan niet volgen maar wordt wel leider

In de Ronde van Italië stond donderdag met onder meer de beklimming van de Stelvio en aankomst op een col van eerste categorie een loodzware etappe op het menu. Het spektakel bleef niet uit.

Een grote vlucht met onder meer Thomas De Gendt koos voor het ruime sop maar ze kregen niet veel ruimte van Team Sunweb. De withemden bepaalden het tempo in het peloton in functie van Wilco Kelderman en Jai Hindley, de nummers 2 en 3 uit het klassement.

Lijken tellen op de Stelvio

Op de Stelvio moest rozetruidrager Joao Almeida snel lossen. Vreemd genoeg bleef zijn ploegmaat Masnada niet bij zijn kopman maar wel bij de groep van de favorieten, maar niet voor lang want ook Masnada moest niet veel later lossen. Net als Nibali, Majka, Bilbao, Fuglsang en bijna alle andere favorieten. Ondertussen had Rohan Dennis het commando overgenomen in de groep der favorieten die nog maar 4 man telde: Dennis, Geoghegan Hart, Kelderman en Hindley.

Maar ook die samenstelling duurde niet lang want Kelderman moest lossen met nog 8 kilometer te klimmen op de Stelvio. Dennis bleef zonder verpinken doorrijden in functie van Geoghegan Hart, de nummer vier uit het klassement.

Hindley - Hart kunnen niet genoeg afstand nemen

Op de slotklim van 9 kilometer vallen Hindley en Geoghegan Hart met z'n twee. Almeida zakt helemaal door het ijs en zit al op 5 minuten. Vanuit de achtergrond haalt Bilbao de geloste Kelderman in, die rond de anderhalve minuut blijft schommelen. De twee leiders hebben zo'n 2'40" achterstand op Kelderman in het algemene klassement die wel virtueel de roze trui overneemt.

Geoghegan Hart blijft het tempo bepalen in de slotkilometers maar dat tempo blijkt niet waanzinnig snel te zijn. Het lukt de Brit niet om Kelderman op meer achterstand te zetten. Jai Hindley vervult ondertussen zijn rol perfect in het wiel van Hart.. De Australiër rijdt geen meter op kop om Kelderman niet helemaal uit te schakelen.

Met 3 binnen de 15 seconden

In een slotsprint verschalkt Hindley zijn metgezel Hart. De 24-jarige Hindley pakt zijn grootste overwinning in zijn carrière tot nu toe én komt samen met Hart tot op 15 seconden van roze trui Kelderman die de leiding overneemt van Joao Almeida.