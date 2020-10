Langste etappe op het programma in de Giro: laatste kans voor sprinters

In de Giro zijn de renners aan de laatste ritten bezig, maar het zal nog zwaar worden. Zo staat er vandaag een vlakke rit op het programma, maar het is wel de langste etappe in deze editie. Het peloton krijgt namelijk een parcours van 258 kilometer te verwerken.

Na deze rit volgt nog een bergrit en een tijdrit, dus het is de laatste kans voor de sprinters om zich te tonen. Maakt Arnaud Demare opnieuw indruk of kunnen renners zoals Peter Sagen en Elia Viviani hem iets in de weg leggen? Antwoord binnen enkele uren.

Right after all the climbs and the 258km of the longest 2020 Giro Stage, who will have the energy to sprint again? .



Dopo le tante salite dei giorni scorsi e i 258 km della Tappa più lunga del Giro 2020 chi avrà ancora energie per sprintare?



Powered by @Garmin Giro?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Giro pic.twitter.com/vC3cLM0fuw