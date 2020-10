Sam Bennett remonteert Philipsen nog en triomfeert na machtige sprint van ver

Wat een sprint is het geworden in die eerste sprint in Spanje! Jasper Philipsen ging al van bijzonder ver aan en leek alles en iedereen te verrassen. De anderen kwamen maar niet, tot Sam Bennett hem nog net voor de streep toch nog voorbij stak.

Na drie bergetappes in de Vuelta mochten de sprinters zich opmaken voor hun eerste potentiële kans en de verwachtingen werden ingevuld. Met veertien kilometer te gaan tot aan de aankomst was alles samen en ging het met een compact peloton richting finish. Met een finale over brede wegen werden gevaarlijke toestanden vermeden.

Gelukkig geen valpartijen dus en zo kon het een mooie strijd worden tussen de rappe mannen. Deceuninck-Quick.Step was zeker op de afspraak, maar het was Jasper Philipsen die al van heel vroeg zijn spurt lanceerde en verbazend lang standhield.

VROEG IN DE SPRINT HOGE SNELHEID

Al heel vroeg werd een bijzonder hoge snelheidontwikkeld en er leek niemand nog in staat om Philipsen te remonteren, tot Bennett met de streep in zicht dan helemaal zijn duivels ontbond en in een machtige spurt alsnog de overwinning pakte. Ongetwijfeld een ontgoocheling voor Jasper Philipsen, Deceuninck-Quick.Step is voor het eerst aan het feest in de Vuelta.