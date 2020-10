Evenepoel heeft verontschuldigingen aangeboden aan motard die in Ronde tegen Alaphilippe reed

De gemoederen laaiden hoog op in de Ronde na die val van Alaphilippe. Ook bij Evenepoel, die de schuld voor de aanrijding aanvankelijk legde bij de motard waar zijn ploegmaat in aanraking mee kwam. Inmiddels heeft Evenepoel bij die motard zijn excuses aangeboden.

Dat staat te lezen in Het Laatste Nieuws. Motard Eddy Lissens vertelde zaterdag op de Superprestigemanche in Ruddervoorde dat Evenepoel zich persoonlijk verontschuldigd heeft. "Dat deed me plezier", aldus Lissens. "Binnen de wielerwereld krijg ik heel veel steunbetuigingen."

Meteen na de val had Evenepoel het op Twitter over een 'motard de merde'. Tom Boonen had eerder al gezegd dat die reactie niet aan de orde was. Ondertussen is tussen Evenepoel en Lissens dus alles weer oké. Voor anderen is Lissens echter nog steeds Kop van Jut.

REACTIES OP SOCIALE MEDIA

"Het zijn vooral de onverbiddelijke reacties op de sociale media die pijn doen", laat de man die in de Ronde met de motor jury 1 reed weten.