Vervelende blessure houdt Iljo Keisse niet uit Milaan: "Giro uitgereden op één been"

Iljo Keisse heeft na al dat werk onderweg ook Milaan gehaald. Dat is wel niet zonder slag of stoot gegaan. Op de voorlaatste dag flirtte Keisse nog met een opgave, maar hij zette moedig door en kon de grote ronde alsnog mooi afsluiten.

Iljo Keisse deed zijn relaas op zijn Twitterpagina. Na de laatste bergrit maakte hij gewag van een kleine, maar vervelende blessure. Die hinderde hem zelfs zo erg dat hij twintig kilometer voor de streep overwoog om af te stappen. De staf van Deceuninck-Quick.Step hield hem naar eigen zeggen in de race, samen met wat hulp van andere teams en renners.

Keisse sleepte zich naar boven. Op de slotdag kwam hij niet meer in de problemen, want dan stond enkel nog de afsluitende tijdrit op het programma. Al was het wel nog de pijn verbijten. Het einde van de Ronde van Italië kwam voor hem geen dag te vroeg. "Giro uitgereden op één been", laat Keisse weten. Ook Philippe Gilbert had voor zijn tv gemerkt hoe lastig Keisse het had, blijkt uit de reacties.