Vincenzo Nibali onder de indruk van de jonge klimmers: "Het waren geweldige prestaties van deze renners"

Vincenzo Nibali werd vooraf gezien als één van de favorieten voor eindwinst in de Giro, maar de Italiaanse klassementsrenner van Trek-Segafredo moest uiteindelijk tevreden zijn met de zevende plaats in het algemeen klassement.

Vincenzo Nibali gaf een reactie over de Giro op de website van zijn ploeg. "Ik moet het accepteren zoals het is. Ik had andere verwachtingen, maar ik kreeg te maken met een groep jonge klimmers en ik kan alleen maar applaudisseren voor de geweldige prestaties van deze renners", staat te lezen bij CyclingNews.

De Italiaan van Trek-Segafredo geeft aan dat het een moeilijk jaar was. "Het was een gecompliceerd en moeilijk jaar. Door de wijzigingen in de kalender moesten we ons anders voorbereiden zonder de aanpak van de Giro te vergeten", aldus Nibali.