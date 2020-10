Al heel wat opgaves in de Vuelta: een overzicht

We zijn 7 ritten ver in de Vuelta en we konden al heel wat renners uit het peloton schrappen. Zo zijn er al 16 renners uit de koers gestapt. Hieronder vindt u een overzicht van de verschillende renners.

In Etappe 1 moest meteen een landgenoot opgeven, want Ilan Van Wilder van Team Sunweb is er niet meer bij. Nog in de eerste etappe moesten ook Mathias Frank en Alexandre Geniez de wedstrijd staken. Ook in de etappes die volgden stapten dus heel wat renners uit de wedstrijd. Zo gaven in de dagen daarna ook Brandon Rivera, Axel Domont, Matej Mohoric, Thibaut Pinot, Simon Geschke, Daniel Felipe Martínez, Natnael Berhane, Grega Bole, Francisco Ventoso en Fernando Barceló op. 13 renners dus en daar kwamen gisteren in de zevende etappe nog 3 renners bij. Jay McCarthy en Romain Seigle moesten opgeven terwijl de Italiaanse sprinter Matteo Moschetti als eerste renner in deze Vuelta buiten tijd aan kwam.