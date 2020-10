Ploegleider Deceuninck-Quick.Step komt terug op val Jakobsen: "Hoop dat ik zoiets nooit meer hoef te zien"

Op de website van Deceuninck-Quick.Step analyseert ploegleider Klaas Lodewyck het post-corona seizoen van het team. Met daarin ook speciale aandacht voor de val van Fabio Jakobsen.

"In de Ronde van Polen vond een van de meest aangrijpende dingen plaats van dit seizoen", steekt Lodewyck van wal. "Wat ik toen zag aan de aankomst toen Jakobsen ten val kwam... Ik hoop dat ik zoiets nooit meer hoef te zien. Het was een van de zwaarste momenten uit mijn carrière", klinkt het bij de ploegleider.

"We moesten er als team doorheen komen, samen met de familie van Fabio. We vroegen het wat ze wilden dat we deden, ze zeiden dat we moesten blijven doorgaan in Polen. Het was zaak om er als ploeg sterker uit te komen. De jongens hebben dat perfect gedaan en Remco won dan ook nog eens de koninginnenrit. Het was een onbeschrijflijk geboel dat we toen hadden. De emoties waren zo intens in die week.