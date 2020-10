Tom Dumoulin stapt uit de Vuelta: "Ik was al vermoeid van bij het begin"

De Ronde van Spanje gaat vandaag verder zonder Tom Dumoulin. De Nederlander is te vermoeid en wil aan volgend seizoen beginnen denken.

Jumbo-Visma maakte woensdag bekend dat Tom Dumoulin niet meer op de fiets stapt in de Vuelta. Zelf gaf hij een woordje uitleg op de webstek van de Nederlandse wielerformatie.

"De coaches en ik denken dat het de beste beslissing is om niet meer op de fiets te stappen. Al van bij het begin van de Vuelta voelde ik me vermoeid en dat gevoel is niet weggegaan. Verder fietsen heeft geen zin, want dat is misschien niet goed voor volgend seizoen. De Vuelta verlaten is niet leuk, maar het is de juiste keuze. Met Primoz Roglic staan we er goed voor in het klassement en hopelijk kan het team de zege pakken."