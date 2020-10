Brent Van Moer van Lotto Soudal met drie metgezellen in de aanval

Brent Van Moer heeft zich in een positie gewerkt van waaruit hij even kon dromen van een overwinning. Niet op de Vlaamse wegen, maar wel in de Vuelta. Een rit met een vlak parcours als profiel leek daar toch niet noodzakelijk uit te monden in een massasprint.

De tiende rit van de Vuelta kent een grotendeels vlak parcours, uitgezonderd een klim van derde categorie onderweg. Maar vooral: met twee oplopende slotkilometers aan het eind. Twijfelachtig dus dat de pure sprinters daar nog mee kunnen en het is dan ook de vraag welke ploegen jacht willen maken op de ontsnapping van de dag. PECH VOOR PALUTA Met Brent Van Moer is één Belg er in geslaagd om in die ontsnapping te zitten. Drie andere renners vergezellen Van Moer in de kopgroep: Alex Molenaar, Pim Ligthart en Jonathan Lastra. Aanvankelijk was ook Michal Paluta mee, maar de renner van CCC kreeg een lekke band en verzeilde nadien in niemandsland. De leiders dus met vier voort én met perspectief om voorop te blijven. Zoals wel gedacht kon worden, liep de voorsprong van de vluchters enorm op. De maximale voorsprong bedroeg maar liefst twaalf minuten. Update: Ploegen als Movistar en Deceuninck-Quick.Step namen dan toch hun verantwoordelijkheid in het peloton en deden de kloof slinken. Op 30 kilometer van de streep hadden de vluchters nog anderhalve minuut. Het zal dus toch geen ritzege worden voor Brent Van Moer.