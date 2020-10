Bergrit naar Farrapona baart grotendeels een muis, Gaudu wint etappe en Wellens niet beloond voor aanval

Vier beklimmingen van eerste categorie en een finish boven op Farrapona, dat moest voor vuurwerk zorgen. Helaas. Dat bleef haast volledig achterwege. Gaudu greep wel zijn kans om Groupama-FDJ aan een mooie ritzege te helpen. Bij de favorieten gebeurde er zo goed als niets.

Twee landgenoten uit dezelfde ploeg trokken in de aanval: Tosh Van der Sande en Tim Wellens van Lotto Soudal. Ook de beloftevolle klimmer Clément Champoussin was van de partij. Voorts werd de oorspronkelijke kopgroep aangevuld met Rojas, Ion Izaggire, Serrano, Magnus Cort Nielsen en Périchon.

De acht leiders werden er later twaalf, toen Mäder, Grmay, Juan Lopez en Oliveira kwamen aansluiten. Op de Colladona versnelde Wellens, maar de voorsprong op de groep der favorieten was niet groot meer en van daaruit trachtte Guillaume Martin hem te counteren. Het waren echter andere renners die met de bergpunten aan de haal gingen.

MOVISTAR STUURT SOLER VOORUIT

Zowel Wellens als Martin maakten zo wel deel uit van de nieuwe kopgroep die gevormd werd, met ook nog Armirail, Gaudu, Eg, Oliveira, Storer en Donovan bij. Een opvallend moment op de Cobertoria was dat met Marc Soler het nummer tien van het klassement al afstand nam van de andere klassementsrenners.

Voor Wellens was het afzien op die klim en zo was zijn rol uitgespeeld. De anderen namen wel enkele minuten voorsprong, maar toen moest de slotbeklimming, de Farrapona, natuurlijk nog komen. Soler gaf nog wel een snok aan het tempo in de kopgroep. Enkel Gaudu reed op dat moment naar de Spanjaard toe.

GAUDU EXPLOSIEVER

Die twee mochten hopen op de ritzege, want bij de favorieten was het vooral Jumbo-Visma dat de groep uitdunde en voor het overige gebeurde er niet al te veel. Vlasov pakte wel nog uit met een versnelling en pakte zo wat tijd. Carthy verloor wat seconden op zijn concurrenten, maar dat was het dan ook.

Bij de favorieten was het voornaamste wapenfeit van de dag nog dat er protest was vanwege de aangepaste regels na de vorige rit en het toekennen van drie seconden verschil tussen Roglič en Carapaz, waardoor die eerste de leiderstrui had overgenomen. De ritoverwinning was voor Gaudu, die meer explosiviteit etaleerde dan Soler in de slotmeters.