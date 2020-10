Eli Iserbyt: "Nu Mathieu van der Poel niet aan de start staat, ben ik gebrand op Europese kampioenentrui"

Eli Iserbyt kon met recht en reden boven op de Koppenberg de vuist ballen. Eerste achtervolger Van der Haar op meer dan 40 seconden gereden, Toon Aerts op 1 minuut en 20 seconden. De schade die Iserbyt had aangericht was aanzienlijk.

Telenet was in de breedte sterk, maar kon niet op tegen de individuele klasse van Iserbyt. "Ik ging even naast Toon Aerts rijden en hoorde hem zuchten. Het was wel moeilijk om hem eraf te rijden. Eens ik een kloofje had, ging het goed. Lars van der Haar bleef wel stevig druk zetten. Ik moest iets boven mijn tempo rijden om de kloof uit te bouwen", vertelde de winnaar in het flashinterview.

JUISTE GESTALTE EN GEWICHT

Iserbyt reed gezwind naar boven, in tegenstelling tot vele andere deelnemers. "De Koppenbergcross is een wedstrijd die mij ligt, gezien mijn gestalte en gewicht. Ik was teleurgesteld dat ik in Beringen een soortgelijke cross niet won, want ik heb echt wel het voordeel van mijn gewicht."

TRAINEN OP DE KLUISBERG

Ook in de voorbereiding op deze wedstrijd werd niets aan het toeval overgelaten. "We waren met onze bubbel in de ploeg uit West-Vlaanderen gaan trainen op de Kluisberg. Dat was wel de juiste aanpak. Laurens Sweeck, die in onze andere bubbel in Lichtaart zit, heeft zijn gewicht hier niet mee. Het is begrijpelijk dat hij hier niet super presteert." Sweeck kwam meer dan 3 minuten na zijn ploegmaat binnen.

Er is dus weer een overname van Iserbyt in de cross, terwijl Aerts eerder in het seizoen een reeksje had van drie overwinningen op rij. "Toen ik niet won, werd ik steeds ambetanter. Nu Mathieu niet aan de start staat ben ik echt gebrand op die Europese kampioenentrui", blikt Iserbyt vooruit naar het EK veldrijjden in Rosmalen.