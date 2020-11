🎥 Bekijk in deze video nu zelf de route van de Tour 2021: van Brest over de Ventoux en Luz Ardiden tot in Parijs!

Zondagavond is het parcours van de Tour van 2021 voorgesteld. Het lijkt iets te zijn voor de complete wielrenner, met twee individuele tijdritten, mogelijke waaieretappes, ritten voor punchers... En uiteraard bergritten die passeren langs mythische cols.

Zo is er veel te doen over de Mont Ventoux die twee keer in één etappe op het programma staat. De laatste bergrit kent een aankomst boven op Luz Ardiden. Vertrekken doet het Tourpeloton in Brest, de aankomst ligt traditioneel in de Franse hoofdstad Parijs. Bekijik in onderstaande video welke route de renners juist gaan afleggen.