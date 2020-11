Fransman ziet kansen in de Tour de France van volgend jaar: "Het is een droom om daar de gele trui te pakken"

Gisteren is het parcours van de Tour de France in 2021 voorgesteld. In de eerste twee ritten liggen er kansen voor punchers, maar ook Warren Barguil, een Franse klassementsrenner, wil daar zijn kans wagen voor de gele trui.

Voor Warren Barguil wordt het een speciale Tour de France in 2021. De eerste vier ritten worden namelijk in Bretagne gereden, de plaats waar hij is opgegroeid. Het is dan ook een droom voor Barguil om daar de gele trui te kunnen pakken.

"In de tweede etappe zouden er wel eens kansen voor de gele trui kunnen zijn met de Mûr-de-Bretagne. Alaphilippe zal daar de te kloppen man, maar ik hoop dat ik daar mijn kans mag wagen. Het is een droom om de gele trui in Bretagne te kunnen pakken", vertelde Barguil in een interview bij Le Parisien.