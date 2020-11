John Lelangue in de wolken met 'old school' Tourparcours: "Nu al 'excited' om aan de start te zijn"

Aangezien Lotto de rappe benen van Caleb Ewan kan uitspelen, is het vooral hopen op veel sprinterskansen. Die zitten er ook in, terwijl het in grote ronden eerder de trend is om de massasprints wat te doen afnemen. Kijk maar naar de Vuelta. Ook andere ritten bieden perspectief.

"Wat een mooi parcours voor de volgende Tour", stelt John Lelangue op Twitter. "De manier waarop het is uitgetekend is 'old school', met veel kansen voor onze Lotto Soudal-boys. Acht sprintersritten, enkele interessante opportuniteiten voor punchers en specifieke ritten voor 'baroudeurs' of ontsnappingen."

What a beautiful parcours of next @LeTour. «Old school» design with a lot of opportunities for our @Lotto_Soudal boys : 8 sprinter stages, a few interesting opportunities for punchers and some specific stages for « baroudeurs » and breakaways. Already excited to be at the start https://t.co/FOj0BNGy2n