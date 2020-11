Na legendarisch duel Armstrong-Pantani en winst van De Gendt: de Ventoux wacht op nieuw wielerhoofdstuk

Wanneer de Tour langs de Mont Ventoux passeert, is het haast elke keer goed voor een stukje nieuwe wielergeschiedenis. Haast elke keer gebeurt er wel iets opvallends. Dat zal in de Tour van 2021 niet anders zijn, wanneer het peloton twee keer de iconische beklimming op klautert.

De laatste jaren staat de klim sowieso elk seizoen op de wielerkalender door het organiseren van de Mont Ventoux Dénivelé Challenge. Vroeger was het telkens afwachten of de Ventoux in de nieuwe editie van de Tour zou opgenomen worden. Al vanaf de jaren '50 zijn de Ventoux en de Ronde van Frankrijk aan mekaar verbonden.

In al die passages over de Ventoux is er al heel wat gebeurd. Ook drama's hebben er plaatsgevonden: zo was er het overlijden van de Brit Tommy Simpson in de jaren '60. In 1970 stopte Eddy Merckx aan het monument voor Simpson om een kruisteken te maken, maar dat hield De Kannibaal niet tegen om een imposante solo af te werken.

In 2000 was er het legendarische duel tussen Armstrong en Pantani. Armstrong liet Pantani winnen en zou dat achteraf betreuren. Het ergerde Pantani dan weer dat Armstrong hem zo opzichtig voor liet. In 2013 won Chris Froome. Drie jaar later kwam hij er plots zonder fiets te staan en zette hij het op een lopen. Thomas De Gendt behaalde die dag een memorabele overwinning.

Vijf jaar later zal de Mont Ventoux dus weer een grote rol spelen in de Tour en is het afwachten welke renner zich nu weer in de geschiedenisboeken zal rijden. Let wel: de aankomst van de elfde etappe ligt na een afdaling in Maluacene. Geen finish op de top van de Ventoux. Wel zal de klim twee keer in één rit aangedaan worden, voor het eerst in de geschiedenis van de Tour. Zeven juli 2021 is zeker een dag om aan te kruisen.