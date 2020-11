Thibaut Pinot heeft één rit met rood aangestipt in de Tour de France van volgend jaar: "Het is de mooiste bergetappe"

Het parcours van de Tour de France in 2021 is voorgesteld. Er wachten heel wat kansen voor sprinters, maar uiteraard zijn er ook ritten voor de punchers en de klimmers. Thibaut Pinot liet zich alvast uit over één bergetappe.

Zo vindt hij de etappe naar Tignes een mooie rit. "Het wordt een interessante wedstrijd. De negende rit naar Tignes is voor mij de mooiste bergetappe in het parcours van deze Tour", vertelde de Franse klassementsrenner bij L'Equipe. Volgens Barguil zal de Tour van volgend jaar meer voor een completere renner zijn dan voor een klimmer. "Over het algemeen denk ik dat het parcours een klimmer minder goed zal liggen dan een completere renner door onder meer de twee tijdritten", aldus Pinot.