Wout van Aert ziet factor die in de Tour van 2021 voor zenuwachtigheid kan zorgen

Sinds de Tour van dit jaar weet iedereen hoe goed Wout van Aert bergop rijdt en ook dat hij dat soort werk voor de ploeg kan combineren met eigen succes. Gaat dat ook de aanpak zijn in 2021? Van Aert volgde alvast met grote belangstelling de voorstelling van het parcours.

Er is de mogelijkheid op nogal wat waaieretappes en dat is Van Aert niet onopgemerkt voorbijgegaan. "De start van de Tour zal anders zijn in vergelijking met de Tour van dit jaar. In de eerste week kun je niet veel winnen in het algemeen klassement, maar kun je wel veel verliezen."

STRESS IN HET PELOTON

Alle teams met klassementsambities zullen dat kost wat kost willen vermijden, maar niet iedereen zal ongeschonden uit dat type etappes komen. "Dat zal interessant zijn en zal misschien voor wat stress zorgen in het peloton", denkt Wout van Aert.

Gaat hij zelf opnieuw moeten werken voor Primož Roglič of zal Van Aert toch wat ontlast worden van extra inspanningen, met het oog op een eventuele groene trui? Of laat hij de Tour links liggen voor de Spelen? "De ploeg zal het parcours rustig bekijken en dan de beslissingen nemen."