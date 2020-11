Sportief directeur Israel Start-Up Nation blijft hopen op het podium: "De derde plaats is mogelijk!"

Daniel Martin doet het voorlopig uitstekend in de Vuelta. De Ier van Israel Start-Up Nation staat op een knappe vierde plaats op 1 minuut en 42 seconden van Roglic. Het podium is nog steeds mogelijk voor Martin, want hij volgt op slechts 55 seconden van Hugh Carthy, de nummer 3 in het algemeen klassement.

Oscar Guerrero, sportief directeur bij Israel Start-Up Nation, had mooie woorden voor zijn renner na de tijdrit. "Ik ben zeer tevreden over de tijdrit van Daniel Martin. Je moet de eer geven aan Roglic, Carapaz en Carthy, maar Martin deed het uitstekend. Ons doel is nu om een ritoverwinning te behalen en om te blijven vechten voor het podium. De derde plaats is mogelijk", staat te lezen op de Twitterpagina van Israel Start-Up Nation.

“I am very happy with @DanMartin86 TT today” stated ISN’s DS Oscar Guerrero. “You got to give credit to Roglic, Carthy and Carapaz. But Dan did great”. Our goal now: Get another win and fight for the GC podium . 3rd Is possible! “ Vuelta20?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#LaVuelta20 pic.twitter.com/ZdZd8ezTHY