Verdonschot niet tevreden na 14e plaats op EK: "Ik reed achteruit vandaag"

Laura Verdonschot had dit EK minstens op een top-10 notering gehoopt, haar 14e plaats was dan ook een teleurstelling.

Dit seizoen eindigde Verdonschot 5x in de top 8 van een cross, ze had gehoopt om die vorm naar het EK te kunnen doortrekken.

"Ik rijd overal top tien, behalve vandaag. Wanneer het moet, heb ik slechte benen. Ik reed wel achteruit", reageerde Verdonschot bij WielerFlits. "Ik had mijn slechtste dag van het seizoen. Bovendien kwam ik ook nog eens ten val dus dit is echt wel balen. Hier zal ik enkele dagen niet goed van kunnen slapen", klinkt het ontgoocheld.

De zege op het EK in Rosmalen was voor Ceylin Alvarado, voor haar landgenotes Annemarie Worst en Lucinda Brand. Sanne Cant werd op plaats 7 de beste Belgische vrouw.