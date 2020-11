Giro-baas Vegni is niet boos op Thomas De Gendt: "Maar het kwaad was wel geschied"

Giro-baas Mauro Vegni heeft er een bewogen Giro opzitten. Niet alleen door de veiligheidsmaatregelen en corona, vooral door acties van renners en ploegen. Gelukkig voor Thomas De Gendt, is Vegni niet meer boos op hem.

Maar toch is Vegni de uitspraken van De Gendt niet vergeten. "Hij heeft zich geëxcuseerd en zijn woorden ingetrokken. Maar als er één renner opstaat en iets zegt, is er snel commotie binnen het peloton. Het kwaad was dus geschied", zegt Vegni bij Tuttobiciweb.

Maar niet iedereen komt er zo eenvoudig vanaf, de Jumbo-Visma ploeg heeft zich wel de woede van Vegni op de hals gehaald. "Ik ben niet boos op de teams die vertrokken zijn, wel op diegene die vertrokken zijn zonder mij in te lichten. Ik heb met Mitchelton-Scott gepraat en zij waren heel eerlijk. Voor Jumbo-Visma ligt de situatie anders. Ze kwamen een 15 minuten voor de start naar me toe en zetten me voor een voldongen feit", zucht de Italiaan.

De Giro-baas laat ook weten dat het parcours voor 2021 op papier klaar is. Door de lockdown kunnen ze nu nog niet elk deeltje van het parcours bekijken. In januari zal er een presentatie zijn van het parcours.