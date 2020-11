Nederlandse klassementsrenner had meer verwacht: "Op persoonlijk vlak was het geen geweldig jaar"

Bij Jumbo-Visma kunnen ze dus tevreden zijn, maar Steven Kruijswijk had op persoonlijk vlak wel meer verwacht. De Nederlandse klassementsrenner wilde een goed klassement rijden in de Giro, maar door het coronavirus moest hij opgeven.

Kruijswijk gaf zelf meer uitleg op Twitter. "Op persoonlijk vlak was het geen geweldig jaar, maar ik heb genoten van alle prestaties. Grote complimenten voor iedereen bij Jumbo-Visma. Bedankt om ons te steunen wanneer we het meer nodig hadden in moeilijke tijden. Kan niet wachten tot 2021 om er opnieuw aan te beginnen", aldus Kruijswijk.

From a personal perspective it wasn’t a great year, but I still enjoyed all these performances. Big compliments to every single one within the @JumboVismaRoad and also thanks for being supportive when you even need it more in difficult times. Can’t wait for 2021 to start. https://t.co/jMxFmLBRuG