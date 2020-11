Thomas De Gendt over het feit dat hij Patrick Lefevere heeft geblokkeerd op Twitter: "Het zegt al veel dat hij het nu pas merkt"

Thomas De Gendt en Patrick Lefevere zullen nooit de beste vrienden worden. De Gendt heeft Lefevere enkele jaren geleden geblokkeerd op Twitter en daar is Lefevere nog niet zo lang geleden te weten gekomen.

Thomas De Gendt heeft een jaar bij Deceuninck-Quick-Step gereden, maar een goede band met Patrick Lefevere heeft hij er niet aan overgehouden. Er staat meer over te lezen in het boek "Solo" van Jonas Heyerick. Het boek gaat over Thomas De Gendt.

Lefevere kwam nog niet zo lang geleden te weten dat De Gendt hem heeft geblokkeerd op Twitter. De renner van Lotto-Soudal zelf gaf meer uitleg bij De Tribune, de podcast van Sporza. "Hij is al enkele jaren geblokkeerd op Twitter, dus het zegt veel dat hij het nu pas merkt. Er was een reden dat ik hem geblokkeerd heb. Nu mis ik zijn tweets niet en heb ook geen vriendelijke woorden van hem nodig", aldus De Gendt.