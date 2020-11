Lucinda Brand beloond voor fors offensief in Niel, ook bemoedigende cross voor Sanne Cant

In het vrouwenveldrijden is vaak Alvarado de favoriete, maar als Brand haar vermogen kan etaleren moet ze er niet voor onderdoen. Dat heeft Brand gedemonstreerd met een sterke cross in Niel. Alvarado moet het stellen met de tweede plek, Betsema werd derde.

Sommige stroken lagen er wel erg modderig bij. Dat ondervond meteen al Ellen Van Loy, die tegen de grond ging. Met Alicia Franck kende nog een landgenote een ongelukkige val. Wie wel een prima eerste wedstrijddeel reed, was Denise Betsema. Na twee ronde beende enkel Alvarado haar nog bij.

Niet dat de andere sterke Nederlandse dames al verslagen waren. Kastelijn pikkelde bij en later ook Brand. Geen Worst vooraan op dat moment, want die had te kampen met mechanische pech. Kastelijn werd weer even op achterstand geplaats door haar landgenotes, maar kon toch opnieuw de aansluiting vinden.

BRAND BLIJFT DRUK ZETTEN

Brand joeg het tempo de hoogte in op de snellere stroken en dat was dan toch de versnelling te veel voor Kastelijn. Ook in de slotronde zette Brand druk. Bij Betsema was het beste er toch wel af. Alvarado bleef wel dicht genoeg om de spurt te betwisten, maar Brand was toch de sterkste en pakte een verdiende overwinning. Kastelijn, Worst en Cant - bemoedigend - maakten de top zes compleet.