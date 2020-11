31-jarige Nederlander stopt met koersen en gaat... tractors verkopen: "Wielrennen is nooit mijn héle leven geweest"

Aan zijn twee jaar bij Dimension Data breidde hij nog een jaartje B&B Hotels-Vital Concept vast en nu is het genoeg geweest: Tom-Jelte Slagter zwaait af. De 31-jarige Nederlander zet een punt achter zijn profcarrière als wielrenner.

Dat heeft Slagter verteld aan Dagblad van het Noorden. Het is tijd voor andere dingen. Eerder dit jaar zijn Slagter en zijn gezin verhuisd naar een verbouwde boerderij. Voortaan gaat hij tractors verkopen in plaats van elke dag weer op de fiets te kruipen voor een training of een wedstrijd.

APARTE SWITCH

Het is een switch die zeker niet elke wielrenner zal maken. "Wielrennen was een groot deel van mijn leven, maar het is nooit mijn héle leven geweest", benadrukt Slagter. Naast zijn twee laatste teams reed hij tijdens zijn wielercarrière ook nog voor Rabobank en Garmin-Sharp.

Zijn ritzeges in Parijs-Nice en eindzege in de Tour Down Under zijn de grootste successen van Slagter. Ook stond hij eens op het podium van de GP Montréal en waren er ereplaatsen in de Waalse klassiekers en de Brabantse Pijl.