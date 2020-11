Grote ambities bij wereldkampioen tijdrijden: "Zou graag Sanremo winnen, maar ook Ronde van Vlaanderen en Roubaix"

Voor aanvang van het wielerjaar 2020 had niemand gedacht dat hij zo'n grote slokop in het tijdrijden zou worden. En hij heeft laten zien dat hij nog tot andere dingen in staat is dan tegen de klok rijden. De toekomst lacht Filippo Ganna toe. Zit er voor hem ook een klassieke zege in?

Ganna had het bij Sky Sports onder andere over zijn doelstellingen voor 2021 en de jaren die volgen. Hij doet in dat gesprek een opvallende uitspraak. "Ik heb de Olympische Spelen in mijn vizier, maar waarom niet ook denken aan de klassiekers? Ik zou graag Sanremo winnen, maar ook de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix."

Volgend jaar zal het toch in de eerste plaats in Tokio zijn dat de verwachtingen hoog liggen. "De Olympische Spelen zullen zeker belangrijk zijn, zowel in het tijdrijden als op de piste. Er zit veel aan te komen het volgende jaar. We hopen dat alles goed gaat."

Toch hebben zijn vier ritzeges in de Giro zijn ogen geopend. Vooral ook omdat hij er een rit in lijn won. Ganna is meer dan enkel een fenomenale tijdrijder. "Als je bedenkt dat ik niet verwachtte dat ik het einde van de Giro ging halen, laat staan een etappe zou winnen." Het begon natuurlijk allemaal met die openingstijdrit met aankomst in Palermo. "Het was spectaculair dat ik meteen de roze trui kon aan trekken."