'Grote kans dat Remco Evenepoel hele winter in Spanje blijft'

Remco Evenepoel heeft zondag het vliegtuig genomen richting Spanje, voor een trainingskamp in Calpe. Daar kan hij zich op goede wegen in behoorlijke weersomstandigheden voorbereiden op 2021. Een terugkeer naar eigen land is wellicht niet voor meteen.

Remco Evenepoel zal individueel heel wat werk verzet hebben als hij fit kan geraken voor de start van het wielerseizoen 2021. Dat zal hij de komende weken alleszins doen. In december staat dan de traditionele ploegstage in Calpe op het programma. TRAINEN IN CALPE EN ALTEA Het Laatste Nieuws weet dat Evenepoel enkele weken zal trainen op de wegen rond Calpe en Altea en ook nadien wellicht een hele tijd ter plekke zal blijven. Volgens Wilfried Peeters is de kans groot dat Evenepoel de hele winter in Spanje zal doorbrengen. Onlangs opperde Iljo Keisse al dat het niet slecht zou zijn voor Evenepoel om weg te trekken uit België. Het lijkt er alvast op dat die laatste in het buitenland gaat overwinteren.