Lefevere bespreekt succes, tegenslagen en toekomst: "Liefst project van vijf jaar en iets bouwen rond Remco"

Het is wat van alles geweest voor Patrick Lefevere, het wielerjaar 2020. Remco Evenepoel had eigenlijk voor winst moeten kunnen gaan in de Giro. Evenepoel die de Tour wint, dat hoopt Lefevere nog mee te maken. Want de CEO van Deceuninck-Quick.Step is de koers nog niet beu.

Lefevere kaart in Sportweekend verschillende thema's aan. Om te beginnen één dat hem een voldaan gevoel geeft: de wereldtitel van Alaphilippe. "Een wereldkampioen in je ploeg hebben is altijd iets magisch", stelt Lefevere. "Iedereen weet: op die plek zal hij aanzetten. En toch rijdt ie weg."

Een ander groots moment had een eindzege van Evenepoel in de Giro geweest. Die had daar toch op één been kunnen winnen? "Da's een beetje simplistisch. Eerst en vooral zijn er een aantal jongens die uitgevallen zijn, letterlijk en figuurlijk. Dan heeft de jeugd zijn kans gegrepen." Het ging aan het einde tussen Hart en Hindley. "Die zijn beiden rond de 25, Remco is er 20. Toch zie je duidelijk dat er een generatiewissel is."

SPELEN OF TOUR

Voor Evenepoel dringt zich nog de keuze op tussen Spelen en Tour in 2021. "Hij heeft altijd gezegd: ik wil de Olympische Spelen doen. Dus is het misschien zijn kans om olympisch kampioen te worden in Japan." Deceuninck-Quick.Step zal het coronajaar in elk geval overleven, maar dat geldt niet voor iedereen. "Er zullen waarschijnlijk twee WorldTour-ploegen verdwijnen. We hebben geen weelde."

Geen goede zaak, maar er is nog het beste van gemaakt. Wat nog niet uit de koers verdwenen is: gevaarlijke aankomsten. "Op een bepaald moment moeten we zeggen: hier spurten we niet meer. In eerste instantie de coureurs. Ik ben het een beetje beu als enige met de vinger te wijzen, als ik het geslijm zie van sommige andere ploegen naar organisatoren en UCI toe."

MET REMCO OP TERMIJN DE TOUR WINNEN

Desondanks heeft Lefevere nog voldoende goesting om door te gaan en denkt hij nog niet aan stoppen. "Het is niet dat ik er genoeg van heb. Ik zou liefst het project heben van vijf jaar. Iets bouwen rond Remco, en dan hopen dat we België eindelijk een Touroverwinning kunnen bezorgen."