Officieel: Mitchelton-Scott gaat voluit en verlengt contract van 7(!) Australiërs

Bij de Australische wielerploeg Mitchelton-Scott zijn ze al druk in de weer met de komende jaren. Zo hebben ze de contracten van 7 Australiërs verlengd. De bekendste renner die een nieuw contract heeft gekregen, is Luke Durbridge.

Ook Nick Schultz, Damien Howson, Alexander Edmondson, Callum Scotson, Robert Stannard en de Australische kampioen Cameron Meyer hebben hun contract verlengd bij Mitchelton-Scott.

✒️ RE-SIGNINGS 🖋



We're excited to retain 7 key Australian men for the next two seasons - @luke_durbridge1, @alexedmo, @damien_howson, @cammeyercyclist, @nick_schultz5 @CallumScotson & @stannardrj - making it 11 🇦🇺 representatives in 2021.



More ▶️ https://t.co/Qxmmp9GAyU pic.twitter.com/iEAr1ar0Bh