Officieel: Movistar legt twee jonge renners langer vast voor de komende jaren

Matteo Jorgenson en Johan Jacobs hebben hun contracten verlengd bij Movistar. Ze hebben allebei een nieuwe contract getekend tot en met 2023. Beide renners staan bekend als jonge talenten en ze hebben ook al mooie dingen laten zien.

Zo eindigde de 21-jarige Jorgenson dit seizoen in de top 20 van Milaan-Sanremo. De Amerikaan eindigde op een knappe 17de plaats. Jacobs is 23 jaar oud, maar vorig jaar werd hij tweede bij Parijs-Roubaix voor beloften en dit seizoen eindigde de renner onder meer op de vierde plaats op het Zwitsers kampioenschap en op de 16de plaats bij Gent-Wevelgem.

✍️💙🇨🇭🇺🇸 We're excited to announce @johanjacbs and @MatteoJorg have both signed long-term contracts that will see them stay with the Movistar Team at least through the end of the 2023 season 😊 #RodamosJuntos



