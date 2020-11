Patrick Lefevere laat zich uit over Olympische Spelen en Remco Evenepoel: "Volgend jaar de kans om olympisch kampioen te worden"

Volgend jaar staan de Olympische Spelen op het programma. Het parcours zou wel eens ideaal kunnen zijn voor Remco Evenepoel en ook Patrick Lefevere denkt dat er een kans is voor onze jonge landgenoot om olympisch kampioen te worden.

Patrick Lefevere, de manager van Deceuninck–Quick-Step, gaf in een interview bij Sporza meer uitleg over de deelname van Remco Evenepoel aan de Olympische Spelen van volgend seizoen. Volgens Lefevere is het de kans voor Evenepoel om olympisch kampioen te worden.

"Hij heeft al gezegd dat hij naar de Spelen wil gaan en hij is automatisch geselecteerd. Het is nog niet duidelijk wat voor parcours het zal zijn in 2024 en als de Spelen van volgend jaar doorgaan is het misschien wel de kans voor hem om olympisch kampioen te worden", vertelde Lefevere.

Tour de France

De kans is dus klein dat Evenepoel volgend seizoen zijn zinnen al zet op de Tour de France, maar volgens Lefevere is het wel iets voor op lange termijn. "Ik zou graag een project van vijf jaar hebben. Dan kunnen we België misschien Tourwinst bezorgen door een ploeg rond Remco te bouwen", aldus Lefevere.