Ploeg van Vinokourov zal door inbreng sponsor in 2021 bekend zijn onder iets andere naam

De ploeg laat immers weten dat Premier Tech zo'n cosponsor zal zijn in 2021. Het Canadese bedrijf sponsort Astana al sinds 2017. Het steekt nu nog een tandje bij in de sponsoring en zal vanaf volgend jaar dus ook naamsponsor zijn. Het team zal dan Astana-Premier Tech heten.

Het management van de ploeg had de taak gekregen om de fondsen uit Kazakhstan te kunnen verminderen door een cosponsor te vinden die de lasten kan delen. Door het afhandelen van de onderhandelingen met Premier Tech is dat opzet ook tot een goed einde gebracht.

🔜On January 1st 2021, our team will change its name:



🇰🇿Astana – Premier Tech🇨🇦@_PremierTech steps up to become co-sponsor! Read all about it: https://t.co/XhNA91JZlU.#AstanaPremierTech pic.twitter.com/xuHb0jVx5M