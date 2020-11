Victor Campenaerts en Thomas De Gendt dollen met elkaar op training: "Zullen we onze overwinningen eens naast elkaar leggen?"

Victor Campenaerts en Thomas De Gendt waren samen aan het trainen. Campenaerts had echter nog een rekening te vereffenen met De Gendt en reed hem er dus even af. "Hoezo, ik ben geen topcoureur?", zei Campenaerts daarna.

In De Tribune op Sporza vertelde De Gendt eerder al dat geen hoge wattages haalt, maar dat hij sneller is door zijn aerodynamische houding. Iets waar Campenaerts niet mee kon lachen en hij reed De Gendt er dan ook af op training.

Op Instagram toont Campenaerts daarna een grappig filmpje. Zo vraagt hij aan De Gendt "Hoezo, ik ben geen topcoureur?". De Gendt had, zoals we hem kennen, een gevat antwoord klaar. "Zullen we onze overwinningen eens naast elkaar leggen?"