Wielrenners mogen hoop koesteren om op Spelen met publiek langs de kant te koersen

Gaan de Olympische Spelen in 2021 door of niet? Voor renners als Van Avermaet en ook een Evenepoel is dat natuurlijk wel belangrijk om te weten. Het ziet er stilaan goed uit. Toch als we mogen voortgaan op het woord van IOC-voorzitter Thomas Bach.

Alles op alles wordt gezet om het plaatvinden van de Olympische Spelen in 2021 te verzekeren. "We zijn de hand aan het leggen aan een enorme gereedschapskist waarin we alle denkbare maatregelen zullen steken", laat Bach weten. "Het juiste gereedschap zal gebruikt worden om een veilige omgeving voor alle deelnemers te garanderen." VACCIN De Duitser benadrukt ook dat het IOC enorme inspanningen levert om ervoor te zorgen dat zoveel als mogelijk deelnemers en toeschouwers gevaccineerd kunnen worden voor hun aankomst in Japan, op voorwaarde dat er tegen juli 2021 een vaccin is tegen het coronavirus. Wat dat laatste betreft kwam er recent alleszins goed nieuws. Dat zou dus wel moeten lukken. Wat ook te horen is in de booschap van Bach is dus dat er werk gemaakt wordt van Olympische Spelen mét publiek. Goed nieuws dus voor de wielrenners en atleten uit andere sporttakken die zullen meedoen en die in de huidige tijden de aanmoedigingen van het publiek moeten missen.