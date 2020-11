Is Chris Froome niet de enige kopman bij Israel Start-Up Nation voor de Tour de France? "Goede tactiek om met twee renners te kunnen vechten voor het podium"

Het wielerseizoen zit er nog maar net op, maar uiteraard wordt er al volop gekeken naar volgend seizoen. Zo kijken ze bij Israel Start-Up Nation al uit naar de Tour de France, want de wielerploeg beschikt over twee sterke klassementsrenners.

Kjell Carlström, de manager bij Israel Start-Up Nation, gaf een interview bij de Cyclingnews podcast. Daarin had hij het onder meer over het feit dat ze twee klassementsrenners kunnen gebruiken bij de Tour de France.

"Alles moet goed gaan, maar het idee is dat Froome onze leider is. Daniel Martin heeft echter een geweldige maturiteit getoond. Sommige ploegen hebben drie potentiële leiders, dus het is een goede tactiek om met twee renners te strijden voor het podium", aldus Carlström.