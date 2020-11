Suzanne Verhoeven moet enkel Blanka Vlas voor laten in Rýmařov, Tsjechië boven bij de mannen

Suzanne Verhoeven deed onlangs nog mee bij de dames elite op het EK veldrijden. Een volgende opgave was de derde manche van de Toi Toi Cup in Rýmařov. Daar sleepte Verhoeven een hele mooie tweede plaats in de wacht, het maximum haalbare.

Nadat de twee eerste manches al een hele tijd geleden werden afgewerkt, kon de Toi Toi Cup eindelijk weer hervat worden. In de derde wedstrijd van dit klassement, dat bestaat uit crossen die in Tsjechië gereden worden, maakte Suzanne Verhoeven een goede beurt bij de dames.

BLANKA VLAS OPPERMACHTIG

Ze reed wel een hele tijd alleen, want ze sloeg een mooie kloof van vijftig seconden op haar eerste achtervolgster. Er was wel één veldrijdster waar Verhoeven duidelijk haar meerdere moest in herkennen: Blanka Vlas. Dat is ook geen schande. De Hongaarse won de wedstrijd met een voorsprong van 1'21" op Verhoeven. De Française Morichon werd derde.

Bij de mannen waren de thuisrijders aan het feest. Het was een volledig Tsjechisch podium. Michael Boroš had de meeste redenen om tevreden te zijn. Hij kwam als eerste over de streep, 19 seconden voor Riman Jakub. De laatste podiumplaats was voor Simon Vanicek.