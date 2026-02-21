Thibau Nys vastberaden en legt strijdvaardigheid tegenover Van der Poel uit

Thibau Nys was niet bang om het woord 'wereldtitel' in de mond te nemen. Hij blikt daar nu op terug, in de wetenschap dat Mathieu van der Poel toch het WK veldrijden weer domineerde.

We spoelen even terug naar het persmoment van Belgian Cycling voor het WK veldrijden in Hulst. Thibau Nys toonde zich opvallend strijdvaardig, ook al had Van der Poel het hele seizoen nog geen steek laten vallen. Nys beweerde niet voor de tweede plek te rijden en voor het hoogst haalbare te gaan. Dat kon ook de wereldtitel zijn, voegde hij eraan toe.

Terwijl vele anderen zich allang hadden neergelegd bij de suprematie van Van der Poel, was dat bij Nys duidelijk niet het geval. Op zich een mooie houding, al is er ook nog altijd de realiteit van de wedstrijd. Van der Poel had tijdens het WK niet lang nodig om er alleen vandoor te gaan. Nys verloor de strijd tegen Del Grosso voor de tweede plek.

Nys vindt dat je vooraf moet geloven in winst

In de nieuwe editie van de Vlaamse Wielrijder & Biker komt Nys terug op de uitspraken die hij deed voorafgaand aan het WK veldrijden. "Of ik wereldkampioen had kunnen worden? Neen, maar als je het WK rijdt, moet je geloven en denken dat je kan winnen." Het is belangrijk voor Nys om vast te houden aan die ingesteldheid en attitude.

Het is een manier om de vastberadenheid, het geloof en het zelfvertrouwen hoog te houden. Ergens moet je als topatleet wel geloven dat je de beste bent of een wedstrijd op de beste manier kan afhandelen. Nys ontkent echter niet dat de benen zullen spreken. "Je mag vooraf al niet inbinden, maar eens de cross op gang is, voel je snel hoe het zit." 

Nys zal vasthouden aan zijn visie

Achteraf moet je je groot kunnen tonen in het verlies, maar bij voorbaat mag je je niet bij een nederlaag neerleggen. Dat is zowat ongeveer hoe Thibau Nys er tegenaan kijkt en die blik op de koers zal hij blijven hanteren.

