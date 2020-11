Taco van der Hoorn verlaat Jumbo-Visma: nieuwe ploeg is ook bekend

Een verandering van omgeving komt eraan voor Taco van der Hoorn, de Nederlander die in 2019 en 2020 voor Jumbo-Visma reed. Van der Hoorn zal volgend jaar geen deel meer uitmaken van de WorldTour, maar trekt naar een team dat eerder al enkele mooie namen aantrok.

Zijn nieuwe ploeg is immers BEAT Cycling Club, de ploeg die Stefano Museeuw ook onderdak zal bieden. Daarnaast wist het met Yoeri Havik, Jules Hesters en Jan-Willem Van Schip enkele straffe baanwielrenners in huis te halen. Van der Hoorn is de vijfde versterking voor BEAT.

OPTIMAAL KLIMAAT

"Ik heb voor BEAT gekozen omdat zij op dit moment de beste continentale ploeg zijn. Ik denk dat zij een optimaal klimaat creëren om te presteren en uitslagen te rijden", zegt Van der Hoorn op de webstek van zijn nieuwe werkgever.

Opvallend is dat hij ook de staff bij BEAT in de mate van het mogelijke zal bijstaan. "Bij BEAT Cycling gaat Taco ook de performance afdeling ondersteunen met zijn kennis en ervaring die hij heeft opgedaan in de World Tour en tijdens zijn studie Bewegingswetenschappen", klinkt het.