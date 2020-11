De WK-medailles van de Belgische wielerploeg onder Rik Verbrugghe: een overzicht

Rik Verbrugghe is geen bondscoach meer van de Belgische ploeg. Hij gaat aan de slag als sportief manager bij Israel Start-Up Nation en hij wordt bij de nationale ploeg vervangen door Sven Vanthourenhout.

Na twee jaar komt er einde aan de samenwerking tussen de Belgische wielerbond en Rik Verbrugghe. In 2018 nam hij over van Kevin De Weert. De ex-bondscoach deed het niet slecht bij de nationale ploeg, want op zijn eerste WK (2019 in Yorkshire) als bondscoach haalde hij meteen de zilveren medaille via Remco Evenepoel in de tijdrit. Onze landgenoot eindigde toen op 1 minuut en 9 seconden van de Australiër Rohan Dennis.

Dit seizoen haalde België zelfs verschillende medailles op het WK. In Imola toonde Wout van Aert zich, maar in de tijdrit moest hij tevreden zijn met zilver, omdat de Italiaan Ganna net iets te sterk was en ook in de wegrit pakte van Aert zilver, terwijl het goud voor Alaphilippe was.

3 medailles in twee jaar dus voor Verbrugghe, maar daar zal het ook bij blijven. Deze middag werd er besloten dat Sven Vanthourerenhout hem zal opvolgen als bondscoach. Rik Verbrugghe gaat als sportief manager aan de slag bij Israel Start-Up Nation, de ploeg van Chris Froome.