Vermote zoekt nog nieuwe ploeg: "Grootste probleem is dat Viviani niet won, ik geloof dat ik mijn plaats heb in peloton"

We zijn eind november en vele renners zoeken nog een nieuwe ploeg. Julien Vermote is één van hen. Hij heeft absoluut de ambitie om zijn carrière verder te zetten en gelooft wel dat het goedkomt. Een hoopvolle Vermote houdt de moed erin.

Julien Vermote had een gesprek met FOCUS WTV over zijn huidige situatie. "Ik wil gewoon koersen. Ik ben renner, ik fiets graag. Als ik nog een contract teken voor een jaar, ben ik ervan overtuigd dat ik het goed zal doen", ziet hij het zeker zitten om een sterk 2021 te rijden.

Ik denk dat ik wel iemand kan laten winnen

Met zijn kwaliteiten moet hij toch een renner zijn die vele teams kunnen gebruiken. "Ik kan ook wel in dienst rijden van een ploeg en dat is ook wel belangrijk. Er zijn niet veel renners die op hun eentje een koers winnen. Ik denk dat de sterkte van de ploeg in de breedte heel belangrijk is. Ik ben niet iemand die veel wint. Als ik eens de kans krijg, lukt dat soms wel, maar ik denk dat ik wel iemand kan laten winnen."

Bij Cofidis zullen ze ook wel niet happig zijn om de renners van dit jaar te belonen met een nieuw contract, want de prestaties van de ploeg waren maar matig in 2020. "Elia Viviani heeft niet gewonnen, dat is het grootste probleem binnen de ploeg. Als je een kopman als Elia aantrekt, verwacht je dat die wint."

Ik heb er vertrouwen in dat het goedkomt

Ondanks de onzekerheid die nog rond zijn toekomst hangt, blijft Vermote positief. "Ik heb geen zekerheid momenteel, maar ik heb er vertrouwen in dat het goedkomt. Ik geloof erin dat ik mijn plaats heb op het hoogste niveau."