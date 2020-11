🎥 Met de goedkeuring van Philippe Gilbert: Lotto Soudal maakt nog wat reclame voor Monopoly Koers

Nu het wegseizoen er op zit is het tijd voor wat ontspanning. Bij Lotto Soudal doen ze dat met een spelletje Monopoly Koers. De WorldTour-ploeg tracht via een filmpje ook de wielerliefhebber warm te maken voor het bordspel.

Dat is natuurlijk lang geen toeval. Philippe Gilbert is immers één van de gezichten van Monopoly Koers, net als Remco Evenepoel van Deceuninck-Quick.Step. Monopoly Koers is een wielerversie van het traditionele en wereldbekende spel. Zo kan je bekende aankomsten en hellingen uit de wielerwereld kopen.

Monopoly Koers ligt sinds kort in de virtuele rekken. Door corona is het voor geïnteresseerden voorlopig kwestie van online bestellen. Dat maakt het spel natuurlijk niet minder fun, willen ze bij Lotto benadrukken. In een ludiek filmpje rond het gezelschapsspel speelt uiteraard Philippe Gilbert zelf een rol, maar ook Mario Aerts en John Lelangue. Bij de ploegleiding van Lotto zijn ze er duidelijk ook al goed mee weg.