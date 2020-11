Joris Nieuwenhuis kondigt zijn veldritprogramma aan: "Klaar voor wat modder" en "Grootste focus in januari"

Wegrenners die ook wat hebben met het veld maken zich stilaan op voor de cross. Ook Nieuwenhuis hoort in die categorie. Het is dus niet alleen zo voor Van Aert en Van der Poel. Nieuwenhuis rijdt zijn eerste cross op 6 december in Boom en wil vooral pieken richting de kampioenschappen.

Na een succesvol seizoen op de weg ben ik klaar voor wat modder deze winter. Eens het wegseizoen afgelopen was, heb ik een break genomen. Nadien ben ik met de specifieke veldrittrainingen begonnen", kondigt Joris Nieuwenhuis zijn rentrée in het veld aan.

6 CROSSEN IN DECEMBER

Op zijn programma zes crossen: Boom (6/12), Antwerpen (12/12), Gavere (13/12), Namen (20/12), Heusden-Zolder (26/12) en Dendermonde (27/12). Plus de twee kampioenschappen in 2021. "Het is spannend om in december mijn eerste crossen te rijden. De grootste focus ligt in januari, met het NK en het WK. Daar wil ik in mijn beste vorm verkeren."

Dit jaar veroverde Nieuwenhuis nog de bronzen medaille op het NK. Ook in deze campagne wil hij dus top zijn op de kampioenschappen. "We zullen een trainings-en koersperiode inlassen in opbouw daar naartoe. Ik ben tevreden dat het veldrijden in deze tijden kan doorgaan."