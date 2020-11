Philip Roodhooft openhartig: "Zou verarming zijn voor wielersport" en "Paard van Troje, eerst aan Mathieu gevraagd"

De broers Roodhooft zijn een begrip in het cross- en wielermilieu geworden de laatste jaren. Met Mathieu van der Poel hebben ze natuurlijk ook een absolute topper in huis. Enkele jaren geleden werd gesproken over een samenwerking met Patrick Lefevere.

"Het had misschien wel kunnen werken, als iemand een stap achteruit zou zetten. Ik dus, als bijna-gepensioneerde", aldus Patrick Lefevere in Het Nieuwsblad.

Verarming

"Maar een fusie had toch een verarming van de wielersport geweest?", pikte Philip Roodhooft in. "Wij zijn aan iets moois aan het bouwen, Patrick is de referentie."

Roodhooft deed overigens nog iets uit de doeken over zijn samenwerking met Mathieu van der Poel: "Toen we Tim Merlier wilden binnenhalen, hebben we dat eerst aan Mathieu gevraagd of hij dat zag zitten. Tim is de beste vriend van Wout Van Aert, het was een beetje het paard van Troje."