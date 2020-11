Officieel: Qhubeka Assos versterkt zich met drie nieuwe renners

Qhubeka Assos is volgend seizoen de nieuwe naam van NTT Pro Cycling en de ploeg werkt hard om een selectie rond te krijgen voor 2021. Heel wat renners, waaronder Victor Campenaerts, hebben hun contract ondertussen al verlengd.

Nu heeft de wielerploeg ook drie nieuwe renners binnengehaald. Łukasz Wiśniowski, Sean Bennett en Karel Vacek gaan bij Qhubeka Assos aan de slag. Wiśniowski is de meest bekende naam van de drie en werd in 2018 nog tweede in de Omloop Het Nieuwsblad.

🚨ANNOUNCEMENT🚨



We are thrilled to welcome to Team Qhubeka ASSOS next season:



🇵🇱 @lukaswisniowski

🇺🇸 @toseanandbeyond

🇨🇿 @karelvacek9



"It is incredible to be a part of such a team and an organisation..."



➡️Read more: https://t.co/Wx68W2ZRuL#BicyclesChangeLives pic.twitter.com/aXaFFqceJI