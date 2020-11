Stijn Vandenbergh heeft de knop omgedraaid: boomlange renner stopt op 36ste met wielrennen

Stijn Vandenbergh heeft in zijn hoofd de 'switch' gemaakt: hij zal geen nieuwe ploeg vinden en stopt bijgevolg met wielrennen. Hij zou natuurlijk nog even kunnen wachten om te zien of er toch geen nieuw contract in de bus valt, maar de beslissing van Vandenbergh staat vast.

"De laatste deadline is voorbij. Ik heb de knop in mijn hoofd omgedraaid: het is gedaan", zegt de 36-jarige Stijn Vandenbergh in Het Laatste Nieuws. Vandenbergh reed voor AG2R en Katusha, vooraleer in 2012 aan een periode van vijf jaar bji Quick.Step te beginnen.

Daar ontpopte hij zich tot een hardrijder die kon meegaan tot diep in de finale van klassiekers. Zo werd hij in 2013 tweede in de Omloop Het Nieuwsblad en behaalde hij ook mooie ereplaatsen in Gent-Wevelgem, Kuurne-Brussel-Kuurne, de E3 en de Ronde van Vlaanderen. In de Ronde eindigde Vandenbergh in 2014 als vierde.

REIZEN MAKEN EN VAKER BIJ DOCHTER ZIJN

In 2017 keerde Vandenbergh terug bij AG2R. Door de coronacrisis was er geen plek meer voor hem in d eploeg van 2021. Het zou dus leiden tot het einde van zijn carrière. Tijd voor nieuwe plannen. "Ik wil zeker mijn dochter vaker zien. Ik zou graag ook een paar reizen maken", kondigt Vandenbergh aan. "Ik geniet tegenwoordig nog meer van mijn mountainbike dan van mijn wegfiets."