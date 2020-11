Wereldbekercross in Hulst dit seizoen niet op de gekende locatie

De cross net over de grens met Nederland, in Hulst, maakt dit seizoen deel uit van de Wereldbeker. De wedstrijd is voorzien voor 3 januari 2021. Deze zal ook doorgaan, maar niet op het parcours van de voorbije jaren. Daar moet aan gesleuteld worden.

Een cross houden in coronatijden is voor elke organisator een uitdaging en ook voor die in Hulst. Net om de cross te kunnen laten doorgaan, gaat men uitwijken naar een alternatieve locatie. Er moeten immers een aantal maatregelen genomen worden die op de vestingwerken van Hulst niet te realiseren zijn. PERKPOLDER Dat zijn de Veiligheidsregio Zeeland, de KNWU en NOC*NSF overeen gekomen. De Vestingcross zal dus verhuizen naar de Perkpolder, ook in Hulst. Jeugdwedstrijden zullen er dit seizoen evenwel niet georganiseerd worden. Dat is dus ook in lijn met andere crossen die dit seizoen al zijn doorgegaan, waar beloften samen met de elite rijden en bij de dames ook enkel de elite rijden.