Alejandro Valverde waant zich echt tussen de jonge garde en weet wat doen in de winter

Alejandro Valverde mag dan wel 40 jaar oud zijn, hij doet er in 2021 nog een seizoen bij voor Movistar. Al zal de ex-wereldkampioen wel zijn nieuwe hobby moeten kunnen neerleggen als hij wil gaan trainen.

Want Valverde heeft zich een nieuwe PlayStation 5 aangeschaft. De nieuwe spelconsole van Sony is nog maar net uit dus Valverde zal de eerste weken wel zoet zijn met gamen. Geen schiet- of koersspelletjes maar wel het bekende racespel Gran Turismo blijkt iets voor Valverde te zijn.

Het is misschien wel een vreemd gezicht, Valverde aan het gamen, maar het is helemaal niet ongewoon onder de wielrenners. Mathieu van der Poel zagen we in een Sporza-reportage ook al het toen razend populaire Fortnite spelen.