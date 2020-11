Nederlands toptalent komt zwaar ten val in Tabor en moet afgevoerd worden naar ziekenhuis

Drama op de wereldbekermanche veldrijden voor Shirin van Anrooij. De jonge Nederlandse kwam al in de eerste ronde ten val en moest met de ziekenwagen afgevoerd worden.

Van Anrooij is nog maar 18 jaar en geldt als een groot talent op de fiets. Ze rijdt voor de ploeg van Sven Nys, Telenet-Baloise. In de eerste ronde in Tabor ging het al mis.

De tv-beelden tonen een Van Anrooij in tranen met een isolatiedeken op haar. Sven Nys gaf live tijdens de tv-uitzending een update over de toestand van zijn renster. Met een infuus maar bij bewustzijn werd ze afgevoerd naar het ziekenhuis.

"Ik heb zo'n wonde nog nooit gezien", klinkt het. "Het is echt een open wonde en ze had geen gevoel meer in haar arm. Het was heel lastig", vertelt een duidelijk aangeslagen Sven Nys.

"Ik stond in de materiaalpost en de moeder van Van der Haar kwam me vertellen dat het echt wel ernstig was, waarop ik ben gaan kijken", beschrijft hij de situatie.