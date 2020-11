Tweevoudig winnaar van Amstel Gold Race hangt fiets aan de haak

De afgelopen jaren deed hij het misschien wat anoniem, maar Enrico Gasparatto reed als 38-jarige Zwitsers nog steeds rond in het peloton. Maar zondag kondigde hij zijn afscheid aan.

Gasparotto begon zijn profcarrière bij Liquigas en werd er Italiaans kampioen. Hij won in zijn carrière ook tweemaal de Amstel Gold Race, een etappe in de Tirreno-Adriatica en zelfs eentje in de Driedaagse De Panne-Koksijde toen het nog een driedaagse was.

In een lange Instagram-post bedankt Gasparatto elk team en iedereen waarmee hij samen gekoerst heeft. "Het was een eer voor mij om voor die teams te racen en te vechten in de belangrijkste koersen ter wereld. Ik heb altijd met een enorme passie en toewijding gefietst en ik denk dat het juiste moment gekomen is om afscheid te nemen en meer tijd te besteden aan mijn familie en naasten", klinkt het.

Tijdens zijn carrière veranderde Gasparotto van nationaliteit, hij ging van de Italiaanse naar de Zwitserse nationaliteit. Het voorbije jaar reed hij voor NTT maar hij kon nooit ergens een hoofdrol spelen.