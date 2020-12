Enkele straffe renners, waaronder wereldkampioen tijdrijden, hebben nog geen nieuw contract: een overzicht

Heel wat renners zijn nog steeds op zoek naar een nieuw contract voor volgend seizoen. Daar zijn nog enkele toppers bij, want zo zou ook wereldkampioen tijdrijden Ganna nog geen contract hebben.

Met Julien Vermote, Guillaume Van Keirsbulck, Laurens De Vreese en Sander Armée zijn er nog enkele Belgen op zoek naar een nieuwe ploeg, maar er zijn nog heel wat andere renners die nog zonder contract zitten.

En daar zijn toch enkele grote renners bij. Zo zit Mark Cavendish bijvoorbeeld nog zonder ploeg. De 35-jarige Brit heeft het de voorbije jaren moeilijk om overwinningen binnen te halen, maar hij won in het verleden wel 30 ritten in de Tour de France en 15 ritten in de Giro.

Bij Team Ineos Grenadiers zijn er nog enkele renners zonder contract. Zo zou wereldkampioen tijdrijden Ganna nog geen contract hebben, maar ook voor Michał Kwiatkowski is er nog niets officieel.

Daarnaast zitten ook onder meer Felix Großschartner (dit jaar nog negende in het eindklassement van de Vuelta) en Fabio Aru (einwinnaar Vuelta 2015) zonder contract. Ook Sergio Henao (eindwinnaar Parijs-Nice 2017) en Carlos Betancur (eindwinnaar Parijs-Nice 2014) weten nog niet wat hun toekomst zal brengen.